Sandro Sabatini, noto opinionista, nel video condiviso al triplice fischio sia di Milan-Bologna che di Venezia-Inter in collaborazione con Calciomercato.com ha dato la sua proprio sulle due gare delle milanesi. Questo il pensiero:

VENICE, ITALY - OCTOBER 28: Head coach of FC Internazionale Cristian Chivu smiles during the Serie A match between Venezia FC and FC Internazionale at Stadio Pier Luigi Penzo on October 28, 2026 in Venice, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

"Il Milan perde in un modo inatteso e indecoroso contro il Bologna, trascinato dalla tripletta di Mbangula, evento che passa purtroppo in ultimo piano per il giocatore belga. Il Milan aveva la partita in mano, anche grazie a un giovane azzurro come Cisse e candidato per me a prendere il posto di Goncalo Ramos sabato a San Siro. Non ci sarà il sorpasso, nonostante a un certo punto del primo tempo sembrava potesse diventare il tema della locandina di presentazione della prossima sfida. L'Inter ha fatto il suo dovere a Venezia, vincendo di fatto con due autogol, ma dando un'impressione per niente buona. Perché oltre al solito primo tempo che fa arrabbiare Chivu, ha offerto al Venezia decine di contropiedi. L'impressione è che anche l'Inter dovrà presentarsi al derby di sabato con altra veste".