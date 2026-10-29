Il punto di vista del noto giornalista al termine di Venezia-Inter di ieri giocata in contemporanea con Milan-Bologna del Meazza
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Sandro Sabatini, noto opinionista, nel video condiviso al triplice fischio sia di Milan-Bologna che di Venezia-Inter in collaborazione con Calciomercato.com ha dato la sua proprio sulle due gare delle milanesi. Questo il pensiero:
"Il Milan perde in un modo inatteso e indecoroso contro il Bologna, trascinato dalla tripletta di Mbangula, evento che passa purtroppo in ultimo piano per il giocatore belga. Il Milan aveva la partita in mano, anche grazie a un giovane azzurro come Cisse e candidato per me a prendere il posto di Goncalo Ramos sabato a San Siro. Non ci sarà il sorpasso, nonostante a un certo punto del primo tempo sembrava potesse diventare il tema della locandina di presentazione della prossima sfida. L'Inter ha fatto il suo dovere a Venezia, vincendo di fatto con due autogol, ma dando un'impressione per niente buona. Perché oltre al solito primo tempo che fa arrabbiare Chivu, ha offerto al Venezia decine di contropiedi. L'impressione è che anche l'Inter dovrà presentarsi al derby di sabato con altra veste".
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