VIDEO FCIN1908 / Inter, ritiro in Germania: ecco Frattesi e Asllani. E arriva lo sgambetto!

In attesa dell'ufficialità di Frattesi alla Lazio, l'Inter deve ancora completare alcune operazioni in uscita che riguardano il centrocampo. Saluteranno i nerazzurri, da qui a fine mercato, Massolin e Asllani.

Getty Images

"L'infortunio rimediato da Pessina potrebbe riaprire il fronte col Monza: la squadra brianzola, che ha già acquistato dai nerazzurri Akinsanmiro per 7.5 milioni, aveva sondato a luglio il terreno per il francese ex Modena e ora potrebbe tornare alla carica. Sempre che non prenda vita l'ipotesi Asllani, alla ricerca di una soluzione (in Italia ci aveva pensato timidamente anche il Sassuolo)", si legge su Tuttosport.

Il quotidiano, poi, non esclude un addio di Pavard, al momento sempre più vicino alla conferma ma "sempre in bilico in virtù di un ingaggio ritenuto troppo alto per il suo ruolo da quinto centrale". E occhio ad un giocatore, perché su Iddrissou ci sono gli occhi di tanti club e l'Inter lo valuta almeno 7-8 mln.