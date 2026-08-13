Domani il Monza di Ivan Juric affronterà l'Avellino nel primo turno della Coppa Italia 2026-2027. Il tecnico ex Roma e Atalanta ha parlato a Sport Mediaset anche dell'infortunio di Pessina che salterà l'esordio di campionato con l'Inter per un problema al ginocchio:

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"Mi hanno convinto con un progetto, basato molto sui giovani, su una piccola rivoluzione nel senso di portare tanti ragazzi giovani e di prospettiva, questo lavoro mi piace tanto. Il nostro obiettivo è la salvezza e far crescere i ragazzi, se migliorano loro, migliorerà anche la squadra. L'obiettivo è salvarsi. Ci sono tante difficoltà, c'è un abisso tra la Serie A e la Serie B. Abbiamo scelto di cambiare tanto, di prendere magari non ragazzi esperti ma con prospettiva.

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Per me è la prima partita ufficiale, sono convinto che i miei ragazzi sono buoni ma col tempo saranno ancora meglio, vogliamo fare una grande partita. Le amichevoli mi hanno detto che ci sono tante cose da migliorare, bisogna lavorare tanto, siamo lontani da quello che voglio vedere, ma vedo che hanno voglia di imparare e crescere. Pessina? Ha un problema al ginocchio, starà fuori per un po', è una perdita enorme, è un leader calcistico ma anche umano, starà vicino alla squadra da fuori, speriamo recupererà presto"