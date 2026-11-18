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Una ripresa di fuoco, praticamente sempre in campo. Senza tirare il fiato, fino a Natale. Alla ripresa del campionato dopo la sosta nazionali, l'Inter, fino alla mini sosta natalizia, sarà la squadra che giocherà di più, ben 9 match. Scrive Libero:

Getty Images

"L’Inter chiuderà proprio affrontando la Lazio in Supercoppa, motivo per cui ha 9 partite da affrontare contro le 8 delle altre squadre impegnate in Europa. In mezzo ai cinque impegni di campionato anche in questo caso privi di scontri diretti (Atalanta, Genoa, Frosinone, Torino, Lecce) ci sono l’ottavo di Coppa Italia contro il Genoa e soprattutto due partite di Champions League fondamentali per continuare a sperare nella top-8: in casa contro lo Stoccarda mercoledì prossimo e, il 9 dicembre, a Dortmund, dove l’anno scorso l’Inter strappò un 2-0 che rimane l’ultimo scalpo contro una grande europea".

"Per i nerazzurri il carico pesante arriverà a inizio gennaio con le sfide in sequenza a Lazio e Juventus, ma come detto, inutile pensarci ora: l’obiettivo di tutti è arrivare a Natale tutti interi".

(Fonte: Libero)