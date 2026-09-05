Ancora qualche dubbio per Cristian Chivu alla vigilia della sfida tra la sua Inter e il Napoli di Massimiliano Allegri.

Come rivela il Corriere dello Sport, la rifinitura di ieri ad Appiano Gentile ha dato qualche indicazione ma non ha sciolto tutti i dubbi in vista del match in programma oggi alle 18 a San Siro.

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Novità in difesa

La certezza è la coppia Lautaro-Esposito in attacco, mentre il tecnico nerazzurro potrebbe cambiare qualcosa in difesa:

“Salgono le quotazioni di Stones. L’inglese è stato provato assieme a Pavard e Bastoni. Se confermato, riposerebbe Akanji e comincerebbe ancora in panchina Bisseck: entrambi, poi, sarebbero con ogni probabilità titolari contro il Real Madrid”.

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Pavard scalpita

Occhio anche all’impiego di Pavard:

“Al francese, infatti, spetterebbe un compito delicato: guardare le spalle a Diouf, a cui Chivu dovrebbe affidare la fascia destra. Su quella corsia, il Napoli proverà ad affondare con Spinazzola e uno tra Alisson o Lang”.

Occhio a Carlos Augusto

A sinistra Dimarco resta il favorito, ma attenzione anche a Carlos Augusto. Non è da escludere che il tecnico rumeno voglia gestire le forze dell’azzurro, preservandolo per il Bernabeu.

“Il brasiliano, peraltro, potrebbe essere anche essere un’alternativa a Bastoni, nel pacchetto arretrato - prosegue il quotidiano - Del resto, come ha sottolineato anche Chivu, Carlos Augusto e Mkhitaryan (assieme a Spence) sono gli unici nerazzurri a non aver giocato nemmeno un minuto tra Monza e Cagliari”.

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Movimenti a centrocampo

Proprio l’armeno è stato provato ieri a centrocampo:

“Più plausibile, però, che tocchi a Zielinski (ex della sfida) affiancare Calha e Barella. Mkhitaryan, assieme a Sucic e, soprattutto, Jones, rientrerebbe in gioco per il Real”.

La probabile formazione