Questo pomeriggio in Serie A si gioca Inter-Napoli e i due giornalisti hanno detto la loro sul risultato. E hanno risposto alle domande dei loro ascoltatori

Eva A. Provenzano
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Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni sono tornati su Radio Dee Jay e hanno parlato del campionato rispondendo anche alle domande degli ascoltatori che hanno chiesto una favorita per il campionato o dei giocatori piÃ¹ rappresentativi del campionato italiano all'estero.

Allegri Chivu
Getty Images

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«Non me la sento di dire chi vince, l'Inter in questo momento sembra davanti a tutte, la Roma ha iniziato molto bene, ma voglio capire Napoli e Milan. Napoli Ã¨ ad un bivio e deve decidere cos'Ã¨. Vorrei vedere una squadra offensiva, visto che si schiera con il 4-3-3. Bisogna decidere, o si gioca in attesa o piÃ¹ in avanti, ma la via di mezzo non porta da nessuna parte. Secondo me a San Siro puÃ² fare una grande partita, non sarÃ  decisiva ovviamenteÂ», ha detto il giornalista di Skysport.

E alla domanda su chi rappresenterebbe il calcio italiano a livello internazionale ha risposto: Â«Se devo scegliere tre giocatori che rappresentano il campionato italiano all'estero direi Nico Paz, Malen e Lautaro MartinezÂ».

Zazzaroni ha parlato di Inter-Napoli: "A San Siro partita importante, non decisiva. Poi in settimana le due squadre avranno in Champions Arsenal e Real. Ieri il Real ha perso uno a zero ma giocando discretamente e sbagliando un rigore con un gol annullato". Aggiungerei Dimarco, mi piace da morire Sucic ma magari ancora non rappresenta il calcio italiano all'esteroÂ», ha concluso.

Pronostici, Zazzaroni e Caressa sicuri

caressa zazzaroni

Il pronostico

Nel solito momento del pronostico Zazzaroni ha indicato per Inter-Napoli un pareggio. Ha indicato la doppia per la partita di San Siro invece Caressa: per lui sarÃ  o X o 2, quindi pari o tre punti al Napoli. Vittoria alla Roma nella gara contro l'Atalanta per entrambi i giornalisti. Juventus-Milan: 1-2 per Zazzaroni. Per Caressa invece vince la squadra bianconera.

(Fonte: Radio Dee Jay)

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