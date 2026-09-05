Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni sono tornati su Radio Dee Jay e hanno parlato del campionato rispondendo anche alle domande degli ascoltatori che hanno chiesto una favorita per il campionato o dei giocatori piÃ¹ rappresentativi del campionato italiano all'estero.

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«Non me la sento di dire chi vince, l'Inter in questo momento sembra davanti a tutte, la Roma ha iniziato molto bene, ma voglio capire Napoli e Milan. Napoli Ã¨ ad un bivio e deve decidere cos'Ã¨. Vorrei vedere una squadra offensiva, visto che si schiera con il 4-3-3. Bisogna decidere, o si gioca in attesa o piÃ¹ in avanti, ma la via di mezzo non porta da nessuna parte. Secondo me a San Siro puÃ² fare una grande partita, non sarÃ decisiva ovviamenteÂ», ha detto il giornalista di Skysport.

E alla domanda su chi rappresenterebbe il calcio italiano a livello internazionale ha risposto: Â«Se devo scegliere tre giocatori che rappresentano il campionato italiano all'estero direi Nico Paz, Malen e Lautaro MartinezÂ».

Zazzaroni ha parlato di Inter-Napoli: "A San Siro partita importante, non decisiva. Poi in settimana le due squadre avranno in Champions Arsenal e Real. Ieri il Real ha perso uno a zero ma giocando discretamente e sbagliando un rigore con un gol annullato". Aggiungerei Dimarco, mi piace da morire Sucic ma magari ancora non rappresenta il calcio italiano all'esteroÂ», ha concluso.

Il pronostico

Nel solito momento del pronostico Zazzaroni ha indicato per Inter-Napoli un pareggio. Ha indicato la doppia per la partita di San Siro invece Caressa: per lui sarÃ o X o 2, quindi pari o tre punti al Napoli. Vittoria alla Roma nella gara contro l'Atalanta per entrambi i giornalisti. Juventus-Milan: 1-2 per Zazzaroni. Per Caressa invece vince la squadra bianconera.

(Fonte: Radio Dee Jay)