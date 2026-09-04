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Due vittorie nelle prime due uscite per l'Inter che domani sera ospiterà a San Siro il Napoli di Allegri. Non mancherà il calore dei tifosi nerazzurri.

"Dopo i 75.013 spettatori presenti al debutto in questo campionato contro il Monza, San Siro è pronto a riempirsi di nuovo e a indossare il primo abito buono per il primo big match della stagione. E inevitabilmente sarà (ancora) tutto esaurito. Al di là dell’appuntamento di cartello contro la squadra di Max Allegri, per qualche tifoso però Inter-Napoli sarà ancora più indimenticabile. Questo perché due tifosi nel pre partita verranno coinvolti in un’attività, organizzata dallo sponsor Betsson.Sport, che si svolgerà sul terreno di gioco e che li metterà alla prova in una sfida di precisione tecnica", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

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"A rendere il tutto speciale poi sarà la presenza di Wesley Sneijder, l’olandese che nel 2010 è stato uno degli eroi del Triplete con Mourinho in panchina. I due fan dunque si ritroveranno in campo e insieme all’ex nerazzurro che con l’Inter ha vinto 6 trofei in tutto in tre stagioni e mezzo. Un bel tuffo nel passato prima di calarsi nella prima sfida di cartello di questo campionato, una partita che tra l’altro anticipa il ritorno alla Champions League con l’impegno di martedì prossimo a Madrid che già fa capolino", conclude Gazzetta.