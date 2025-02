Dopo i 3 gol subiti in casa della Fiorentina, l'Inter deve tornare a blindare la porta. Servirà un altro atteggiamento e un'altra attenzione, soprattutto in difesa dove sono state concesse troppe ripartenze contro la Fiorentina giovedì sera.

"C’è un numero che più degli altri va curato e che spiega la differenza tra l’Inter dello scudetto e quella attuale. Con i 3 di Firenze Inzaghi ha subito gli stessi 22 gol che un anno fa incassò in tutto il campionato. Magari stasera aiuterà il rientro di Acerbi, assente da due mesi e mezzo ormai, a riformare il terzetto difensivo della scorsa stagione con Pavard e Bastoni. Ma la differenza di rendimento non si può certo spiegare solo con l’assenza del centrale, viste anche la crescita di Bisseck e la costanza di De Vrij. Piuttosto, considerato che gli uomini sono gli stessi e l’impianto di gioco identico, i troppi gol subiti si spiegano con una mancanza generale di attenzione e di concentrazione, un atteggiamento di squadra evidentemente meno attivo rispetto al passato. Meglio ancora, rispetto a quanto la stessa Inter e gli stessi uomini sono riusciti a fare anche lungo questa stagione, in Champions: lontano dalla Serie A Bastoni e compagni hanno incassato un solo gol, per di più discusso, a Leverkusen", spiega La Gazzetta dello Sport.