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Quando Djed Spence sarà alla piena efficienza, chi sarà la prima scelta? È questo l'interrogativo che si pone oggi il Corriere dello Sport in merito ai titolari delle fasce in casa Inter. Una domanda che, al momento, non può avere una risposta. Lo spiega così il quotidiano: "Probabilmente dipenderà dal tipo di partita che Chivu deciderà di impostare. Sì, perché Diouf e Spence hanno caratteristiche differenti: il primo è più offensivo, mentre il secondo è più difensivo. Si tratta chiaramente di un vantaggio, perché il tecnico rumeno ora ha la possibilità di cambiare anche in corsa.

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E, volendo, proprio grazie all’inglese, si potrebbe tamponare un buco che si è aperto troppe volte in queste prime partite. Perché l’Inter ha dimostrato di soffrire sul centro-destra per mancanza di un’adeguata copertura difensiva. I due gol della Roma, giusto per fare un esempio, sono arrivati proprio in quella zona. Insomma, l’attitudine di Spence potrebbe dare una registrata alla fase di non possesso. Attenzione, però, perché l’ex Tottenham, oltre che a destra, può giocare pure a sinistra. Anzi, tra la nazionale e l’ultima stagione, ha sgommato più sulla corsia mancina che su quella opposta. Anche in nerazzurro, dunque, gli capiterà di “traslocare”, in modo da dare fiato a Dimarco.

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Non sarà una sorpresa, quindi, vedere schierati insieme Diouf a destra e Spence a sinistra. Il reparto esterni, comunque, non finisce qui. Chivu, infatti, può contare anche su Luis Henrique e Carlos Augusto. Il primo è un altro elemento duttile, capace di agire su entrambe le fasce. Certo resta un giocatore che ancora non è riuscito a mostrare tutte le sue qualità. Ma come alternativa è una risorsa. L’ex Monza, invece, è un’assoluta certezza. Al suo quarto anno in nerazzurro è sempre ultra-affidabile. Chivu lo vede meglio come vice-Bastoni, ma nasce come un laterale. E, infatti, con Real Madrid e Udinese è stato lui a sostituire Dimarco, segnando pure due gol.