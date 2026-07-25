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Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, l'Inter riabbraccerà oggi Calhanoglu, Sucic e Bonny, di ritorno dalle vacanze post Mondiale e pronti per la prossima tournée a Hong Kong. Tournée che quasi certamente salteranno invece Asllani e Massolin, alle prese con problemi muscolari:

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"Oggi tornano ad allenarsi sui campi di Appiano i primi tre interisti “Mondiali” di ritorno dalle vacanze. Si tratta di Hakan Calhanoglu. Petar Sucic e Ange-Yoan Bonny. Tutti e tre, smaltite le ferie post Coppa del Mondo, si ritrovano stamattina insieme a Milano per iniziare la preparazione. Inevitabilmente hanno saltato tutto il ritiro in Germania ma si faranno trovare pronti per la tournée tra Hong Kong e l’Australia. In Oriente l’Inter sarà impegnata in tre amichevoli di lusso contro City, Milan e Juve".

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"Ma per tre elementi che tornano, ce ne sono un paio per cui la tournée è a rischio e si tratta di Kristjan Asllani e Yanis Massolin, entrambi alle prese con un risentimento muscolare. Saranno rivalutati nei prossimi giorni. Intanto oggi per l’Inter è l’ultimo giorno a Donaueschingen. Allenamento al mattino e poi dopo pranzo sarà tempo di partire per Karlsruhe, dove domenica alle 16.30 si giocherà il secondo test estivo che chiuderà questo ritiro".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)