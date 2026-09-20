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Tutt'altra Inter nella ripresa contro la Roma rispetto a quella vista nel primo tempo dell'Olimpico. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il merito è stato anche dei cambi di Chivu:

"(...) Mentre i cambi di Chivu pagano: Sucic dà di più dello spettrale Jones, Carlos Augusto spinge meglio dell’imperfetto Dimarco e, soprattutto, il miglior Thuram stagionale impone sempre di più la sua corsa furiosa. Ma al 33’ Malen ha l’occasione per blindare l’impresa: si gira da signore, l’unica cosa buona della sua partita, e calcia benissimo. La palla sbatte sulla faccia di Martinez. Si chiude la sliding door".

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"Undici minuti più tardi, quel cobra di Lautaro fa 2-2 e il Baffo avrà pensato alla sua doppietta, in un Roma-Inter 2-6 del 1968. La Roma è brava a soffrire in difesa, come di solito non usa, e ad allargare i gomiti per impedire il sorpasso che toccò al Napoli. Ognuno può recriminare, ma ognuno si tiene stretto il punticino che è ricco di buone cose. Bella partita. Sandrino, alla prima da lassù, si sarà divertito".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)