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Ci ha lasciati, a 83 anni, Sandro Mazzola, figlio del leggendario Valentino e a sua volta straordinario campione. Sandro è stato un "tuttocampista", spesso impiegato come attaccante grazie alle sue capacità realizzative e di dribbling. Una carriera trascorsa interamente nell'Inter, protagonista del ciclo di vittorie degli anni Sessanta, in nerazzurro ha giocato per 17 stagioni consecutive, scrivendo pagine indelebili anche con la maglia azzurra agli Europei e ai Mondiali. Nella sua bacheca di vittorie ci sono 4 Scudetti, 2 Coppe Campioni, 2 Coppe Intercontinentali e il titolo di Campione Europeo con la Nazionale.

"Sandro Mazzola rappresenta una delle figure più importanti e più autentiche della storia del calcio italiano - ha detto Ezio Simonelli, Presidente della Lega Calcio Serie A -. Lo ricordo innanzitutto come un grandissimo campione, protagonista di un’epoca straordinaria del nostro calcio e capace di lasciare un segno indelebile con la maglia dell’Inter e della Nazionale. I suoi successi e le sue qualità tecniche appartengono alla memoria collettiva dello sport italiano. Ho avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo anche in una veste diversa da quella del calciatore nella sua attività imprenditoriale post carriera, quando ha saputo reinventarsi e dimostrare le proprie capacità manageriali. Con la sua scomparsa perdiamo una vera leggenda del calcio italiano, ma anche una persona che ha saputo interpretare con intelligenza e passione le diverse stagioni della propria vita professionale. A nome della Lega Calcio Serie A e mio personale, rivolgo alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene il più sentito cordoglio".

(legaseriea.it)