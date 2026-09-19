Il vicepresidente nerazzurro ricorda la leggenda su Instagram: «Un fuoriclasse in campo e nella vita». E svela quanto sia stato importante per il suo arrivo a Milano

Alessandro De Felice
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La scomparsa di Sandro Mazzola lascia un segno profondo nell’ambiente Inter. Dopo la notizia della morte dell’ex calciatore e leggenda nerazzurra, sono tanti i messaggi di cordoglio e i ricordi.

Tra questi c’è quello di Javier Zanetti, che attraverso il suo profilo Instagram ha voluto ricordare Sandro Mazzola ed esprimere gratitudine nei suoi confronti.

Intervista Zanetti

Zanetti ricorda Mazzola

Sei stato e resterai per sempre una leggenda. Un signore, un riferimento, un fuoriclasse in campo e nella vita. Un simbolo dell’Inter e del calcio italiano nel mondo, da generazioni e per sempre”.
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Il post su IG

Il messaggio prosegue:
esclusiva Mazzola 80 anni

“Ti devo tanto, Sandro. Sei stato tra le figure più importanti per me, quando da ragazzino in Argentina sognavo l’Inter: sei stato tra chi mi ha portato a Milano, un regalo di cui non smetterò mai di esserti grato. Riposa in pace, Sandro”.

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