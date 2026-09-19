Il vicepresidente nerazzurro ricorda la leggenda su Instagram: «Un fuoriclasse in campo e nella vita». E svela quanto sia stato importante per il suo arrivo a Milano
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La scomparsa di Sandro Mazzola lascia un segno profondo nell’ambiente Inter. Dopo la notizia della morte dell’ex calciatore e leggenda nerazzurra, sono tanti i messaggi di cordoglio e i ricordi.
Tra questi c’è quello di Javier Zanetti, che attraverso il suo profilo Instagram ha voluto ricordare Sandro Mazzola ed esprimere gratitudine nei suoi confronti.
Zanetti ricorda Mazzola“Sei stato e resterai per sempre una leggenda. Un signore, un riferimento, un fuoriclasse in campo e nella vita. Un simbolo dell’Inter e del calcio italiano nel mondo, da generazioni e per sempre”.
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Il post su IGIl messaggio prosegue:
“Ti devo tanto, Sandro. Sei stato tra le figure più importanti per me, quando da ragazzino in Argentina sognavo l’Inter: sei stato tra chi mi ha portato a Milano, un regalo di cui non smetterò mai di esserti grato. Riposa in pace, Sandro”.
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