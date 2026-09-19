La scomparsa di Sandro Mazzola lascia un segno profondo nell’ambiente Inter. Dopo la notizia della morte dell’ex calciatore e leggenda nerazzurra, sono tanti i messaggi di cordoglio e i ricordi.

Tra questi c’è quello di Javier Zanetti, che attraverso il suo profilo Instagram ha voluto ricordare Sandro Mazzola ed esprimere gratitudine nei suoi confronti.

Zanetti ricorda Mazzola

Caricamento post Instagram...

Il post su IG

“Sei stato e resterai per sempre una leggenda. Un signore, un riferimento, un fuoriclasse in campo e nella vita. Un simbolo dell’Inter e del calcio italiano nel mondo, da generazioni e per sempre”.Il messaggio prosegue:

“Ti devo tanto, Sandro. Sei stato tra le figure più importanti per me, quando da ragazzino in Argentina sognavo l’Inter: sei stato tra chi mi ha portato a Milano, un regalo di cui non smetterò mai di esserti grato. Riposa in pace, Sandro”.