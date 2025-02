Le cifre si riferiscono ai tesserati, quindi ai giocatori e agli staff tecnici della prima squadra e delle giovanili, al netto degli oneri contributivi, come da voce di bilancio. Per arrivare alle stime di quest’anno abbiamo preso come base di partenza gli stipendi tesserati ufficiali dei conti 2023-24, depurandoli dei costi delle seconde squadre nel caso di Juventus, Milan e Atalanta, per ragioni di uniformità. Detto questo, l’Inter balza in testa facendo segnare un incremento di 20 milioni rispetto ai 186 del 2023-24: quindi 206 in totale. Come mai? In termini assoluti, va ricordato che il club nerazzurro, a causa delle difficoltà finanziarie degli ultimi anni di gestione Zhang, era stato costretto a perseguire una politica di “saldo neutro” nelle transazioni di mercato privilegiando i parametri zero. Se gli ammortamenti dei “cartellini” si sono ridotti (da 137 milioni nel 2020-21 a 75), l’effetto collaterale è stato quello di aumentare la massa salariale e l’età media. Nel 2022-23 era stata data una sforbiciata di 13 milioni agli ingaggi, ma ora la curva è risalita. Due i motivi: la coda della politica cinese (gli emolumenti degli svincolati Zielinski e Taremi pesano per 14 milioni) e l’impatto dei rinnovi.