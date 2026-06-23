L'esterno non vede l'ora di mettersi a disposizione del suo nuovo allenatore come conferma il quotidiano

Daniele Vitiello Redattore/inviato 23 giugno 2026 (modifica il 23 giugno 2026 | 08:32)

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Marco Palestra è ormai a un passo dall'Inter. E non vede l'ora di tuffarsi in questa nuova avventura, al termine di un trattativa in chiusura per consentirgli di fare il grande passo a cui evidentemente sta già pensando da tempo. Si legge infatti sulla Gazzetta dello Sport di oggi:

"In questa estate che lo vede il pezzo più pregiato del calciomercato azzurro, nel momento in cui ha staccato dal calcio, si è concesso una vacanza in Sardegna. Ma anche lì, il pallone non l’ha mai lasciato. Ha continuato ad allenarsi per farsi trovare pronto dalla sua big (la data cerchiata in rosso sul calendario è quella del 16 luglio, quando l’Inter inizierà il ritiro in Germania), tirato a lucido per il suo nuovo allenatore.

Dopo l’ultimo Inter-Cagliari di campionato si era avvicinato a lui e gli aveva sussurrato qualche parola di apprezzamento all’orecchio. Quel momento non sfuggì alle telecamere né, di conseguenza, agli occhi dei tifosi che già allora (era metà aprile) speravano in un piccolo grande indizio di mercato dopo quell’episodio".