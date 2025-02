"A Inzaghi, dopo la debacle di Firenze serviva una reazione contro lo stesso avversario a quattro giorni dalla peggiore prestazione della sua gestione: quasi una seduta psicanalitica, per ritrovare subito l’anima e non perdersi nel doppio labirinto scudetto-Champions. A ridare il sorriso e i tre punti ai nerazzurri ci pensa Arnautovic, che a inizio ripresa si arrampica nel cuore dell’area piccola per colpire di testa un cross da sinistra di Carlos Augusto: l’Inter non è ancora quella brillante vista non più tardi di due settimane fa, ma reagisce con nervi e personalità e va oltre la fatica, «soprattutto quella mentale», come certificato nel prepartita dal presidente Marotta", aggiunge il quotidiano.