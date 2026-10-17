Il francese può tornare soltanto per il Como. Con Stones ancora ai box, il tecnico dovrà gestire con attenzione i quattro difensori disponibili
Cambiano i piani di Cristian Chivu. Il risentimento muscolare agli adduttori di Benjamin Pavard complica la gestione delle risorse dell’allenatore dell’Inter, come evidenzia il Corriere dello Sport.
“Le rotazioni di partita in partita, in un ciclo che porterà l’Inter a giocare ogni tre giorni fino alla sosta di novembre, risentiranno ovviamente dell’affollamento nell’infermeria nerazzurra”.
Inter, quando torna Pavard
Pavard potrebbe rientrare per l’ultimo impegno di questo filotto, in casa contro il Como, in programma l’8 novembre, come spiega il quotidiano.
Il piano per Stones e Jones
L’assenza di Pavard nel reparto arretrato si aggiunge a quella di John Stones, che spera quantomeno di essere a disposizione del suo allenatore per il derby di fine ottobre, in cui mancherà sicuramente Curtis Jones, oltre a Lautaro.
Bovio e la prudenza
Come aggiunge il CorSport, “Fino ad allora bisognerà alternare con prudenza e a dita incrociate i quattro elementi che restano a disposizione, a cui si aggregherà il giovane Bovio, in mostra nel precampionato con la prima squadra e candidato a ricavarsi il suo spazio nel momento di emergenza”.
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