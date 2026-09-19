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C’è anche Pepo Martinez nella lista dei convocati della Spagna. Il CT delle Furie Rosse, De la Fuente, ha convocato il portiere dell’Inter per le quattro sfide di Nations League contro Inghilterra, Croazia (due volte) e Repubblica Ceca.

“Una bella notizia al momento giusto. Ancora più bella perché inattesa” sottolinea il Corriere dello Sport. Martienz è stato chiamato al posto dell’infortunato Joan Garcia, portiere del Barcellona che si è fermato in occasione dell’ultima partita di Liga.

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Il CT della Spagna su Martinez

Gli errori

“Pepo è stato con me nella nazionale Under 21 – ha spiegato l’allenatore campione del mondo -. Lo scorso anno ha vinto scudetto e Coppa, abbiamo grande fiducia in lui. È una soluzione assolutamente affidabile”.“Evidentemente, De La Fuente non si è fatto influenzare dai due errori in cui è incorso Martinez nelle ultime due uscite con l’Inter. Prima il dribbling sbagliato con il Real Madrid, che ha regalato il secondo gol a Valverde, e poi quella copertura maldestra con l’Udinese, che ha permesso il raddoppio Ekkelenkamp”.

Pressione e riscatto

“Per Martinez sarà un’opportunità di riscatto. Tanto più che ha già dimostrato di saper cogliere certe occasioni. Al Bernabeu, infatti, invece di farsi abbattere dall’errore, è salito in cattedra, diventando insuperabile per gli avversari e permettendo all’Inter di sperare nella rimonta fino all’ultimo. Con l’Udinese, non ce n’è stato bisogno perché fino al gol del 5-3 non è più stata veramente pericolosa, mentre i nerazzurri dilagavano. Insomma, il palcoscenico per lo spagnolo ora diventa l’Olimpico. La chiamata di De La Fuente gli dirà una carica speciale. Ma, inevitabilmente, avrà gli occhi addosso, dopo quello che è accaduto”.

SM

Sempre titolare

“L’Inter ha deciso di puntare su di lui per il dopo Sommer perché convinta dalle sue prestazioni da vice. Quando chiamato in causa, infatti, ha sempre fatto bene. Tanto da essere sempre titolare in Coppa Italia, fino a sollevare il trofeo. Da primo, però, deve dimostrare continuità, limando certi difetti, vale a dire un’eccessiva sicurezza con il pallone tra i piedi, e spingendo sulle sue doti, tra cui il tempismo nelle uscite anche fuori dall’area, assai prezioso per una squadra che vuole giocare sempre alta. Contro la Roma sarà un bel test anche in questo senso. Quanto a Provedel, il suo secondo, scelto anche per avere una sorta di rete di sicurezza, avrà presto la sua chance”.

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I precedenti Martinez-Spagna

Josep Martinez torna a vestire la maglia della Spagna dopo 5 anni:

“Ha pure debuttato con la maglia delle “Furie Rosse”, ma si trattò di una circostanza particolare. Era l‘8 giugno 2021 e la Spagna doveva affrontare la Lituania in amichevole. Il Covid era ancora un problema, così, a causa della positività di Busquets, la Federcalcio iberica decise di far giocare l’Under 21, guidata proprio da De La Fuente. Ci fu spazio anche per Pepo, che entrò nell’ultima ventina di minuti. Allora aveva appena compiuto 23 anni ed era ancora al Lipsia, dove faceva la riserva a Gulacsi. Poco più di 5 anni dopo, invece, è il numero uno dell’Inter e ha appena ricevuto la sua prima vera chiamata dalla nazionale”.