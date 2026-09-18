Alla vigilia di Roma-Inter, durante l’ultima live di FCINTER1908 si è acceso il dibattito su quale delle due squadre parta realmente davanti. Per provare a rispondere, Roma e Inter sono state messe una di fronte all’altra reparto per reparto, senza fermarsi soltanto agli undici che scenderanno in campo.

Dai portieri fino all’attacco

Il confronto è partito naturalmente dai portieri, per poi spostarsi sulla difesa e arrivare al centrocampo, probabilmente uno dei settori più interessanti della partita. Poi gli esterni e l’attacco, con caratteristiche e soluzioni molto diverse a disposizione delle due squadre.

Per ogni reparto si è provato a valutare non soltanto la qualità dei titolari, ma anche profondità della rosa, alternative e momento dei singoli. In ultima battuta, il confronto tra Chivu e Gasperini.