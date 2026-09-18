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VIDEO / Inter letteralmente stregata da Robinson del Monza: gli scenari

Roma e Inter, in testa alla classifica a punteggio pieno, si ritroveranno un di fronte all'altra sabato alle 18 all'Olimpico. Ecco l'analisi sul valore dei due club secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport:

"Per ora una cosa è certa: l'Inter vale il triplo della Roma. Inter intesa come azienda. Il suo enterprise value è stimato da Football Benchmark ben sopra i 2 miliardi di euro (esattamente 2137 milioni), contro i 730 milioni dei rivali. L'enterprise value è la valutazione aziendale: esprime il valore complessivo di una società, la sommatoria di tutti i suoi asset. Nel calcio, solitamen-te, viene calcolato attraverso i multipli dei ricavi. Football Benchmark, società di analisi specializzata nell'industria calcistica, ha elaborato un algoritmo che corregge il moltiplicatore tenendo conto di cinque parametri: profittabilità (rapporto stipendi-ricavi ed Ebit), popolarità (seguito sui social media), potenziale sportivo (valore della rosa), gestione dei diritti tv ed eventuali stadi di proprietà. Vengono così fuori i numeri che, ogni anno, compongono il report su scala europea".

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