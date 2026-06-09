Gli esempi, in tal senso, non mancano, come scrive il Corriere dello Sport: "Il club nerazzurro ha sperimentato una situazione simile con Manuel Akanji. Lo svizzero ha contribuito, e lo farà ancora in virtù del riscatto ormai avvenuto, ad aumentare i giri nel motore nel cammino verso il doblete: proveniente dal City di Guardiola, è stato il calciatore più impiegato della stagione, proprio perché affidabile sia dal punto di vista tecnico che atletico.