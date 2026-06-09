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Inter certa: chi arriva dalla Premier fa la differenza. Da Lukaku ad Akanji, gli esempi non mancano
In casa Inter c'è una convinzione: acquistare dalla Premier League è sempre una buona cosa. Anche per questo motivo si è deciso di puntare con decisione su Curtis Jones, ritenuto l'elemento ideale per dare concretezza al progetto di calcio "europeo" presente nella testa di Chivu.
Gli esempi, in tal senso, non mancano, come scrive il Corriere dello Sport: "Il club nerazzurro ha sperimentato una situazione simile con Manuel Akanji. Lo svizzero ha contribuito, e lo farà ancora in virtù del riscatto ormai avvenuto, ad aumentare i giri nel motore nel cammino verso il doblete: proveniente dal City di Guardiola, è stato il calciatore più impiegato della stagione, proprio perché affidabile sia dal punto di vista tecnico che atletico.
In viale della Liberazione è ancora vivo anche il ricordo di quando arrivò a Milano per la prima volta Romelu Lukaku, che era reduce da una stagione "vera" allo United. Il lavoro fatto in Inghilterra, unito alla preparazione di Conte, lo portò ad avere evidentemente una marcia in più degli altri, cosa che non gli è poi probabilmente più riuscita in carriera, anche per altre situazioni. In quel biennio, però, fu devastante. Proprio come l'Inter immagina possa rivelarsi anche Curtis Jones".
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