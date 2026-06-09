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Jones ha stregato Chivu: può essere il suo McTominay. E l’Inter alza l’offerta

Jones ha stregato Chivu: può essere il suo McTominay. E l’Inter alza l’offerta - immagine 1
Il centrocampista inglese piace tantissimo al tecnico nerazzurro, che lo ritiene determinante per il suo progetto
Fabio Alampi Redattore 

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Cristian Chivu ne è certo: Curtis Jones è l'uomo giusto per alzare il livello della sua Inter e per dare una spinta al suo progetto di calcio "europeo". Una convinzione che ha trovato il consenso della dirigenza nerazzurra, pronta a uno sforzo ulteriore per provare a convincere il Liverpool. Così scrive il Corriere dello Sport: "Cristian Chivu ha un desiderio neanche tanto nascosto. Lo ha fatto capire a più riprese durante la stagione appena conclusa: vuole portare la sua Inter più vicino possibile ai livelli di intensità del calcio della Premier League. Si tratta di una sfida che lo affascina, perché è una prospettiva in cui percepisce la chance di alzare veramente l'asticella".

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Prima scelta per Chivu

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"Anche per questo motivo in casa nerazzurra credono che Curtis Jones del Liverpool sia un profilo adatto. Ha stregato il tecnico nerazzurro nella gara disputata a San Siro pochi mesi fa in Champions League, per la qualità e gli spunti, ma anche per l'esuberanza e la tenuta atletica. Un giocatore abituato a confrontarsi con un calcio diverso da quello che abitualmente si gioca in Serie A, il riferimento che Chivu vuole abbiano in testa tutti i suoi giocatori per trasformare l'Inter in una squadra ancora più europea. Jones a sua volta sfrutterebbe l'avventura in Serie A per cercare la continuità di rendimento che al Liverpool non sempre ha avuto, anche a causa di una folta concorrenza e di un rapporto non idilliaco con l'ormai ex allenatore Slot".

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Rilancio pronto

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"L'aria di Appiano Gentile non può che fargli bene: l'Inter pensa che, anche ritrovando gli stimoli giusti, il centrocampista inglese possa avere un impatto in Italia simile a quello di McTominay all'arrivo al Napoli dopo aver lasciato il Manchester United. Per questo medita il rilancio rispetto alla prima offerta da 20 milioni, sperando di strappare a circa 25 il sì definitivo dei Reds".

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