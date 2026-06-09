Cristian Chivu ne è certo: Curtis Jones è l'uomo giusto per alzare il livello della sua Inter e per dare una spinta al suo progetto di calcio "europeo". Una convinzione che ha trovato il consenso della dirigenza nerazzurra, pronta a uno sforzo ulteriore per provare a convincere il Liverpool. Così scrive il Corriere dello Sport: "Cristian Chivu ha un desiderio neanche tanto nascosto. Lo ha fatto capire a più riprese durante la stagione appena conclusa: vuole portare la sua Inter più vicino possibile ai livelli di intensità del calcio della Premier League. Si tratta di una sfida che lo affascina, perché è una prospettiva in cui percepisce la chance di alzare veramente l'asticella".