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Jones ha stregato Chivu: può essere il suo McTominay. E l’Inter alza l’offerta
Cristian Chivu ne è certo: Curtis Jones è l'uomo giusto per alzare il livello della sua Inter e per dare una spinta al suo progetto di calcio "europeo". Una convinzione che ha trovato il consenso della dirigenza nerazzurra, pronta a uno sforzo ulteriore per provare a convincere il Liverpool. Così scrive il Corriere dello Sport: "Cristian Chivu ha un desiderio neanche tanto nascosto. Lo ha fatto capire a più riprese durante la stagione appena conclusa: vuole portare la sua Inter più vicino possibile ai livelli di intensità del calcio della Premier League. Si tratta di una sfida che lo affascina, perché è una prospettiva in cui percepisce la chance di alzare veramente l'asticella".
Prima scelta per Chivu—
"Anche per questo motivo in casa nerazzurra credono che Curtis Jones del Liverpool sia un profilo adatto. Ha stregato il tecnico nerazzurro nella gara disputata a San Siro pochi mesi fa in Champions League, per la qualità e gli spunti, ma anche per l'esuberanza e la tenuta atletica. Un giocatore abituato a confrontarsi con un calcio diverso da quello che abitualmente si gioca in Serie A, il riferimento che Chivu vuole abbiano in testa tutti i suoi giocatori per trasformare l'Inter in una squadra ancora più europea. Jones a sua volta sfrutterebbe l'avventura in Serie A per cercare la continuità di rendimento che al Liverpool non sempre ha avuto, anche a causa di una folta concorrenza e di un rapporto non idilliaco con l'ormai ex allenatore Slot".
Rilancio pronto—
"L'aria di Appiano Gentile non può che fargli bene: l'Inter pensa che, anche ritrovando gli stimoli giusti, il centrocampista inglese possa avere un impatto in Italia simile a quello di McTominay all'arrivo al Napoli dopo aver lasciato il Manchester United. Per questo medita il rilancio rispetto alla prima offerta da 20 milioni, sperando di strappare a circa 25 il sì definitivo dei Reds".
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