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Dopo la prima da titolare con la maglia dell'Inter contro la Fiorentina, Provedel difenderà la porta nerazzurra anche questa sera contro il Venezia. Queste le scelte di Chivu per le prossime gare:

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"Altri novanta minuti per convincere Cristian Chivu, in quello strano rompicapo stagionale che è la porta nerazzurra, stavolta a pochi chilometri dai campi di casa. Ivan Provedel torna a Venezia, a una novantina di chilometri dalla sua Pordenone, per mordere la seconda occasione gentilmente offerta dall’allenatore: sarà ancora titolare in Laguna, esattamente come previsto dal piano dello staff. Era stato preparato nei dettagli e più volte rimandato, poi l’ok giusto prima della sfida contro la Fiorentina, una volta superati i tormenti di Pepo Martinez. L’ex Lazio ha così debuttato a San Siro contro la Viola domenica scorsa e ha raccolto dalla porta un dispettoso pallone dell’ex milanista Jimenez: si è visto di meglio, sia come piazzamento tra i pali che come reattività. Adesso, però, la successiva chance utile: Provedel può prendere ancora meglio le misure della porta e riprovare una sensazione che gli mancava da marzo. Due partite di fila permettono all’allenatore di valutarlo da una prospettiva più profonda", si legge su La Gazzetta dello Sport.

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"Subito dopo il viaggio in Laguna ci sarà il derby dei derby contro il Milan e lì è previsto il ritorno di Pepo: appena può, infatti, Chivu torna a ribadire con fermezza che è lo spagnolo il titolare designato, ma mai come quest’anno potrebbero esserci gerarchie cangianti in porta. Intanto, al Penzo Provedel rivaleggia con Filip Stankovic, collega giovane che ha conosciuto l’Inter da bambino e che è oggi valutato dai dirigenti nerazzurri in vista di un ipotetico ritorno al futuro", aggiunge il quotidiano.