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Tutto facile per l'Inter, che batte 4-0 un Genoa troppo arrendevole e rimane in scia alla Lazio capolista. Un successo nel segno della ThuLa, di nuovo in campo dall'inizio e di nuovo decisiva. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Be bop la ThuLa, l'Inter le canta al Genoa. Quattro a zero, risultato rotondo, con tre gol a cura della coppia d'attacco più collaudata della Serie A, una rete di Lautaro Martinez e una doppietta di Marcus Thuram. Al conto va aggiunto un rigore di Sucic. I campioni d'Italia restano in scia alla capolista Lazio, a meno tre, e si godono una notte al secondo posto, in attesa che oggi la Roma giochi contro il Monza. Il Genoa è stato uno sparring partner gentile, con una fase difensiva friabile".

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"Chivu si è messo in tasca un piccolo record: per la terza volta nella storia l'Inter ha vinto le prime sette gare casalinghe in campionato. A San Siro la squadra marcia forte, anche in Champions viene da tre successi consecutivi, forse perché la gente interista tiene i giocatori in tensione, li spinge".