Triplice fischio al Meazza. Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa del match contro il Genoa giocato questa sera. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it:

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Che posto occupa nella storia dell'Inter Lautaro Martinez al di là dei numeri?"E' leader, il nostro capitano. Ha una certa maturità, raggiunta in questa società e non solo. Ha fame, ambizione, voglia di far crescere anche i giovani che ha accanto. Vuole essere esempio per il gruppo, impara dai suoi errori e a noi fa solo piacere avere un giocatore del genere che ci dà tanto anche per il futuro".

Diouf si potrà vedere anche in partite contro squadre più offensive?"Lui sta migliorando, è più attento, ma bisogna sempre tenere presente un po' di equilibri. Soffriva all'inizio la palla alle spalle, non la sapeva leggere, ma gli ha fatto bene avere la possibilità di giocare tante partite e andare in nazionale. Ha margini di miglioramento, siamo contenti del suo lavoro e di quello che sta facendo a destra. Alla fine è andato anche a sinistra, perché se Zidane ha avuto questa intuizione possiamo sfruttarla anche noi. E' una soluzione in più che abbiamo, siamo contenti di averlo perché per certe caratteristiche ci mancava. Oggi l'ho visto fare una diagonale importante quando loro erano partiti in transizione, sta migliorando anche da questo punto di vista".

Che sosta è stata per Thuram?"Io parlerei anche del pre sosta, di quello che Marcus ha dato nel periodo in cui Lautaro non c'era. Le aveva fatte tutte da '90 anche in condizione non ottimale, ma ci ha messo la faccia e ha tirato su la leadership. Ha capito che c'era bisogno lui alzasse il livello. Ha iniziato a fare le cose giuste divertendosi, nonostante non fosse in condizione massimale. Tutti noi apprezziamo i frutti del suo lavoro, si vedono. Lui trascina. Siamo contenti anche di quello che ha fatto Pio Esposito in quel periodo, siamo contenti di aver ritrovato Lautaro e aspettiamo Bonny. Marcus ci tiene tanto a rappresentare la Francia, sappiamo quali ambizioni ha. Lui ha dato tanto alla Francia, sta lottando con giocatori di qualità e siamo felici per lui, sicuri che alle prossime convocazioni sarà sempre presente se continuerà a fare così bene".

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Martedì potrebbe essere il momento per Stankovic?"Nessuno deve vedere la Coppa Italia come qualcosa di sperimentale. L'anno scorso l'abbiamo vinta e vogliamo creare i presupposti per vincerla anche quest'anno. Sono 4 partite per giocarsi il trofeo, l'ambizione è quella. Non vuol dire che se giocherà martedì sarà solo un premio così. Se giocherà è perché crediamo in quello che può dare, abbiamo fiducia nelle sue qualità e vorrà entrare in campo per passare il turno. E' pronto, probabilmente giocherà. Ma non è un premio di pietà, giocherà perché lo merita".

Sucic e Curtis Jones hanno aggiunto qualcosa rispetto alle ultime partite?"Petar mi era piaciuto molto anche mercoledì per come aveva gestito, oggi si è lasciato andare ancora di più nel secondo tempo con la serenità del risultato. Ha fatto vedere cose impressionanti. Ha qualità, margini di miglioramento e vuole essere determinante in questa squadra. Può fare bene da play, mezzala e anche trequartista come gioca in nazionale. Curtis Jones rientra dall'infortunio, non è ancora al massimo, ma oggi era giusto dargli spazio. Deve migliorare tanto in fase difensiva, un po' nella posizione in campo e nel capire dove e quando fare determinate pressioni. Stiamo lavorando con lui nei video, in allenamento ed è un ragazzo sveglio e intelligente. La qualità che ha con la palla l'abbiamo vista anche oggi. Non sempre, ma l'abbiamo vista. Siamo sicuri farà meglio".

Come dirà a Provedel che dovrà tornare in panchina?"Siamo contenti di lui perché sa stare in un gruppo. L'ha fatto vedere oggi dopo le gare con Fiorentina e Venezia. Sappiamo quanto può dare anche a Pepo nel farlo crescere meglio. L'altro giorno esasperato di tante domande su Pepo messo sotto la lente d'ingrandimento ho fatto una dichiarazione forte, ma loro sanno che se la giocano. Io sono onesto, ho tanta fiducia in entrambi e in Di Gennaro. Provedel giocherà anche martedì perché i piani erano questi. Siamo aperti a tutto, senza fare confusione. Oggi Pepo è quello che ha fatto più partite e siamo contenti, come siamo contenti anche di Ivan".