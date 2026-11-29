Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nessun problema per l'Inter, che spazza via il Genoa e risponde al successo della Lazio sul campo del Torino. I nerazzurri possono sorridere per il ritorno della ThuLa, ma in avanti bisognerà gestire con attenzione le energie: per questo motivo nel finale è entrato anche Matteo Lavelli, l'attaccante classe 2006 dell'U23. Una soluzione che, secondo La Gazzetta dello Sport, andrebbe replicata: "Martedì sera, Inter-Genoa verrà replicata negli ottavi di Coppa Italia. Non rivedremo le stesse formazioni, ci aspettiamo turnover massicci. Al Genoa suggeriamo di metterci più coraggio, di non alzare barricate che non è in grado di presidiare e difendere, di non limitarsi a 10-15 minuti di personalità.

Getty Images

Quanto all'Inter, in mancanza di Bonny, Chivu potrebbe approfittarne per testare Lavelli dall'inizio. Qualora non fosse possibile reperirla sul mercato di gennaio, una quinta punta andrebbe creata in casa, il giovane del vivaio merita una chance. La ThuLa è formidabile, però la stagione lunga e accidentata richiede alternative. Pio Esposito veniva da un periodo di partite a tempo pieno, aveva bisogno di staccare e dopo un'ora ha dato il cambio a Lautaro, reduce da stiramento. Forse in avanti l'Inter è un po' corta: quattro punte possono bastare per tre competizioni, anzi quattro, visto che prima di Natale ci sarà anche la finale di Supercoppa italiana contro la Lazio?".