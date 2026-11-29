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Dopo aver rischiato di andare sotto per due volte e salvata da Provedel, l'Inter di Cristian Chivu dilaga e vince la prima delle due sfide contro il Genoa. Questa l'analisi del Corriere dello Sport:

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"Dopo la battaglia in Champions, contro la Stoccarda, l’Inter, sull'onda europea, ha impiegato un tempo per fare suo il primo round con il Genoa. Martedì, infatti, ci sarà il bis in Coppa Italia. Intanto, i nerazzurri sono tornati a vincere in campionato, riportandosi a -3 dalla Lazio, la cui corsa sembra non avere cedimenti. Alla truppa di Chivu, invece, qualche sbandata ci scappa (quasi) sempre, almeno in Serie A. Anche ieri sera, prima di travolgere Messias e compagni con 4 reti, per poco non ci scappava lo svantaggio. Il merito dell’Inter è stato quello di risintonizzarsi subito sulla partita e comprendere di dover aumentare intensità e cattiveria. L’aggressività si è alzata, i contrasti sono diventati più duri e davanti alla porta di Bijlow nessuno si è fatto pregare a calciare".

GEtty

"Intendiamoci, per la squadra nerazzurra non è mai stato un problema segnare. Ogni tanto, però, a causa di qualche spreco di troppo, le partite non sono state chiuse. L’esempio più recente è quello di Bergamo: tre volte in doppio vantaggio e, comunque, rimontata. Contro il Genoa, invece, Lautaro e compagni non si sono fermati dopo il 2-0. Certo, sono stati agevolati dall’arrendevolezza dei difensori di De Rossi, che hanno combinato disastri in marcatura. Lautaro e Thuram tornavano dall’inizio per la prima volta dalla sfida con il Bruges del 13 ottobre. Ebbene, hanno potuto banchettare in area: doppietta per Tikus e secondo sigillo consecutivo per il Toro (che avrebbe voluto calciare pure il rigore), poi richiamato in panchina dopo un’ora. Di questi tempi è sempre meglio un pizzico di cautela in più. Gli impegni sono tanti e l’infermeria non è mai vuota. A proposito, non avrebbe giocato comunque, ma ieri ha dato forfait Martinez, per smaltire una contusione alla coscia rimediata con lo Stoccarda".

(Fonte: Corriere dello Sport)