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Dopo il pareggio col Milan, l'Inter ha battuto ieri la Juve nell'amichevole di Perth. Buone indicazioni per Chivu che, nel post partita, ha sottolineato come la condizione non si ancora ottimale.

"La follia del calcio, nel mese di agosto, moltiplica le sue variabili impazzite: l’Inter domina e quasi stravince la partita, poi rischia di pareggiarla per un calo di attenzione e per un rigore abbastanza netto negato a Kolo Muani negli ultimissimi minuti. Emozioni australiane, imperfezioni estive. In definitiva il verdetto è corretto perché i Campioni hanno meritato, mentre la Juventus si è svegliata tardi e per lunghi tratti del match è sembrata scarica di energie e svuotata di idee. Di Gregorio è stato determinante perché ha regalato un gol e mezzo, i primi incassati in tutta l’estate", analizza La Gazzetta dello Sport.

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Per Chivu in verità non mancano le notizie positive: Dimarco è già in forma campionato, sembra non aver mai staccato la spina dopo la straordinaria annata nella quale ha battuto record su record. E anche Bonny, che dovrebbe sostituire Thuram al debutto contro il Monza in attacco, ha trasmesso segnali importanti nonostante i pochi giorni di preparazione. I due hanno costruito insieme l’azione del primo gol scambiandosi i ruoli: Bonny si è allargato sulla sinistra per disegnare il cross, Dimarco si è inserito calciando piano piano ma molto angolato sul palo lungo. Qui Di Gregorio avrebbe potuto fare di più, come McKennie tenero sull’uomo assist e Douglas Luiz distratto sul finalizzatore. Ma questa somma di leggerezze è meno grave della sciagurata caduta del portiere sullo 0-2, al cospetto del nuovo entrato Diouf che aveva calciato debolmente con il destro. Palla sotto le gambe e partita ormai quasi irrecuperabile.

"A proposito di ragazzi, è piaciuto il diciottenne Leonardo Bovio al centro della difesa: ma se l’arbitro avesse fischiato il rigore su Kolo Muani a tempo scaduto, il suo debutto sarebbe stato rovinato da un episodio negativo. Esperienza utile per non sbagliare in futuro", aggiunge Gazzetta.