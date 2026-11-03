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L'edizione odierna de Il Giornale fa il punto sull'Inter a poche ore dalla sfida di Champions League contro il Feyenoord a Rotterdam. Non è affatto escluso che possano esserci delle sorprese a centrocampo:

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"«Ci siamo detti le cose in faccia, abbiamo capito che non dobbiamo nasconderci», la strigliata di Thuram, che nel '25 segnò il gol di apertura (poi Lautaro firmò lo 0-2 finale) e che stasera va in campo per l'ottava volta consecutiva da titolare («sto bene, non ho problemi»). Al suo fianco c'è Pio Esposito".

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"In difesa manca lo squalificato Bastoni (gioca Carlos Augusto), ma torna disponibile Pavard. Dimarco titolare. Il dubbio è in mezzo al campo, fra Barella, Calhanoglu, Zielinski e Mkhitaryan uno sta fuori e non è per nulla scontato che sia proprio l'armeno".

(Fonte: Il Giornale)