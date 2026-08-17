L'inglese ha lavorato alla Pinetina per la prima volta: la sua presenza e quella del turco sono a rischio per l'esordio ufficiale
VIDEO / Destinazione Milano: il backstage dell'arrivo di Spence in casa Inter
Djed Spence è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter. Il laterale inglese ha svolto ieri il primo allenamento ad Appiano Gentile, dopo l’annuncio ufficiale arrivato sabato pomeriggio.
L’ex Genoa ora deve lavorare e tornare in condizione dopo le vacanze post-Mondiale, disputato con la maglia dell’Inghilterra.
Secondo il Corriere dello Sport, difficile che Spence possa essere impiegato, anche solo per uno scorcio di gara, con il Monza.
Inoltre, per l’esordio ufficiale, restano da verificare le condizioni di Calhanoglu, che ha rimediato una botta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Rassegna stampa
Nuova Inter, dalla 'pazza idea' al mercato: "Una delle poche richieste precise di Chivu..."
Mercato Inter
Romano: "Luis Henrique-Roma, si attende apertura giocatore: si va lunghi. La sensazione è che..."
Infortuni
Inter, ecco quando tornerà in gruppo Thuram: le ultime in vista del Monza. E anche Spence...
Infortuni
Inter, ottimismo per Calhanoglu: le novità sul regista in vista della gara col Monza
Mercato Inter
Inter, arriva una quinta punta per Chivu? Il 'doppio identikit', gli indizi portano a...
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti