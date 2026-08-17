L'inglese ha lavorato alla Pinetina per la prima volta: la sua presenza e quella del turco sono a rischio per l'esordio ufficiale

Alessandro De Felice
spence arrivo inter (1)

VIDEO / Destinazione Milano: il backstage dell'arrivo di Spence in casa Inter

Djed Spence è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter. Il laterale inglese ha svolto ieri il primo allenamento ad Appiano Gentile, dopo l’annuncio ufficiale arrivato sabato pomeriggio.

spence arrivo inter (1)

L’ex Genoa ora deve lavorare e tornare in condizione dopo le vacanze post-Mondiale, disputato con la maglia dell’Inghilterra.

Secondo il Corriere dello Sport, difficile che Spence possa essere impiegato, anche solo per uno scorcio di gara, con il Monza.

Spence
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Inoltre, per l’esordio ufficiale, restano da verificare le condizioni di Calhanoglu, che ha rimediato una botta.

Calhanoglu

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