L'Italia perde 4-1 contro il Belgio in Nations League: ecco le pagelle di Fcinter1908.it, a cura di Alessandro Cosattini.
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Difesa
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Quattro gol subiti su cui di fatto non ha colpe, ma anche parate sensazionali per il capitano azzurro. Provvidenziale sul colpo di testa di De Ketelaere sullo 0-0, poi si supera due volte su De Bruyne. Se l'Italia questa sera chiude con soli due gol di distanza dagli avversari, il merito è tutto suo.
Kayode 5
Splendido l'assist dalla fascia destra per il gol del vantaggio di Pio Esposito, dimostra di essere un fattore in fase offensiva. Ma in fase difensiva soffre, come tutto il reparto del resto: Doku da quella parte fa quello che vuole e quando vuole.
Scalvini 4,5
Soffre il compagno di squadra dell'Atalanta De Ketelaere, che non dà punti di riferimento. Il 3-1 di Doku è l'immagine della sua partita e di quella del compagno di reparto Bastoni: entrambi saltati in un fazzoletto. Troppo passivi, prestazione da dimenticare. (dal 62' Palestra)
Bastoni 4,5
Copia e incolla della pagella del compagno di reparto Scalvini, ma non solo. Commette anche un gravissimo errore in fase di impostazione al 42', un vero e proprio regalo per De Bruyne in area di rigore: provvidenziale Donnarumma sul tiro del belga.
Calafiori 4,5
Non sale con gli altri difensori azzurri sul gol del pareggio del Belgio, tiene tutti in gioco lui. Sfortunato in occasione del 2-1 del Belgio: arretra e inciampa nella gamba di Tielemans, da lì nasce la rete. Non riesce praticamente mai ad arginare Moreira da quel lato: una delle partite più deludenti da quando veste la maglia azzurra.
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