Sarà ancora Mehdi Taremi, come contro Manchester City e Stella Rossa, a guidare l'attacco dell'Inter questa sera in Champions League con lo Young Boys. Ne scrive oggi il Corriere dello Sport: "Nemmeno un minuto perso in Champions, soltanto una volta da titolare in campionato in otto giornate. Mehdi Taremi per l’Inter è l’attaccante d’Europa, a cui Simone Inzaghi fin qui non ha mai voluto rinunciare e ha tutta l’intenzione di dargli una maglia da titolare per la terza gara di fila. Domenica scorsa contro la Roma ha riposato, rimanendo per 90’ in panchina, e ora scalpita per tornare a recitare un ruolo da protagonista. L’unico gol in nerazzurro dell’iraniano è arrivato contro la Stella Rossa, su rigore e a risultato già ampiamente acquisito, ma è riuscito a dimostrare tutte le sue qualità e l’esperienza acquisita in campo internazionale, rivelandosi prezioso sia per le manovre d’attacco sia per la capacità di legare i reparti.