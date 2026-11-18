Un (quasi) doppio recupero fondamentale. La ripresa degli allenamenti alla Pinetina è coincisa con una doppia buona notizia: sia Thuram che Lautaro Martinez hanno lavorato in gruppo.

Ed entrambi sono recuperati e pronti a scendere in campo domenica sera, nella sfida della New Balance Arena contro l’Atalanta di Sarri.

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La differenza sostanziale tra Lautaro e Thuram

Il Corriere dello Sport evidenzia un aspetto:

“C’è una sostanziale differenza, però. Tikus, di fatto, è rimasto fermo solo pochi giorni, giusto il tempo di smaltire l’affaticamento conseguenza del tour de force: il suo motore, insomma, può riprendere a pieni giri. Il Toro, invece, è reduce da uno stop di un mese abbondante: significa che, superato il guaio muscolare, adesso deve inseguire la migliore condizione. Tradotto nella pratica, vuole dire che Thuram, a meno di sorprese o intoppi dell’ultima ora, a Bergamo sarà nuovamente titolare, raggiungendo così la 13esima gara consecutiva dall’inizio. Lautaro, invece, verrà convocato per poi accomodarsi in panchina. La sua autonomia è limitata: quindi, verrà impiegato solo nella ripresa e se ci saranno le condizioni giuste”.

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Thuram trascina l’Inter

“Sarà sempre il numero 9 a tirare il gruppo. E c’è da dire che in questo ruolo sembra sentirsi a proprio agio. Sono i numeri a dimostrarlo: senza Lautaro al suo fianco, ha messo insieme 3 gol e 2 assist. L’unica macchia è che il bottino è tutto in campionato, mentre, in Champions, il francese è ancora rimasto a secco. La sua astinenza dal gol, in Europa, va avanti da 14 mesi, ovvero dal settembre 2025, quando firmò una doppietta in casa dell’Ajax. Tenuto conto che, tra una settimana, a San Siro, si presenterà lo Stoccarda, Chivu ha bisogno di un altro sforzo: Thuram deve tornare a fare la differenza anche al di fuori dei confini italiani. La verità è che non c’è margine per tirare il fiato. Con Bonny in infermeria e Lautaro appena in ripresa, Tikus dovrà continuare a fare gli straordinari, tenendo comunque sempre alta l’asticella, tra Atalanta e Stoccarda”.

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I numeri super di Thuram

“Rispetto ad un anno fa, in campionato, Thuram sta viaggiando a velocità doppia: 6 reti contro 3. In questo modo ha compensato l’assenza di Lautaro, autore di 4 centri, peraltro distribuiti in due doppiette, contro Napoli e Roma. Tikus, invece, ha “bucato”: Napoli, Udinese, Parma, Bologna, Fiorentina e in ultimo il Como. Ora nel suo mirino ci sono appunto l’Atalanta, incrociata 6 volte e colpita 2, e poi lo Stoccarda, antico avversario in Bundesliga, a cui ha rifilato 3 reti in 4 incontri, l’ultimo dei quali 4 anni fa”.

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Attesa per il vero Lautaro e l’assenza prolungata

Ora l’Inter attende di ritrovare il vero Lautaro. Ma quanto tempo servirà?

“Le indicazioni sono quelle di non spingere troppo. Quindi, dopo l’eventuale scorcio di gara con l’Atalanta, non potrà candidarsi per una maglia da titolare già contro lo Stoccarda. In questo senso, è probabile che l’orizzonte temporale sia il match con il Genoa del 28 novembre. Chivu sa già che, in questi giorni, dovrà frenare il capitano. Dipendesse da lui, infatti, brucerebbe le tappe. Ma il suo storico più recente, in tema di infortuni, impone cautela. Sono stati diversi gli stop prolungati negli ultimi mesi. Evidentemente, il motore del Toro ha bisogno di essere regolato e “configurato” in maniera diversa. Soprattutto adesso che la stagione è ormai nel suo vivo e l’argentino è rimasto a guardare in 7 occasioni, più un’ottava per gestione. Ad oggi, ha preso parte a meno di metà delle uscite ufficiali nerazzurre: 7 su 15. E’ arrivato il momento di riprendersi la scena”.