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L'Inter pensa già al futuro sul mercato e sta già sondando i nomi da poter aggiungere all'organico attuale per renderlo ancora più competitivo. E, secondo TMW, l'attenzione del club nerazzurra è rivolta in Premier League, in particolare all'Arsenal: "Per rinforzare la linea a tre di Cristian Chivu, gli uomini di mercato continuano a guardare con grande attenzione in casa Arsenal, dove due profili di spessore stanno trovando poco spazio a causa della folta concorrenza londinese: Piero Hincapié e Cristhian Mosquera.

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L’ecuadoriano, 24 anni e mancino puro, ha raccolto finora appena 9 presenze e 374 minuti complessivi. Abituato alla difesa a tre con cui gioca stabilmente in nazionale, garantirebbe rapidità nei recuperi, impostazione pulita e una preziosa duttilità, potendo agire sia da perno centrale che da vice Bastoni. Lo spagnolo Mosquera, classe 2004, centrale destro dalla stazza imponente e dominante nel gioco aereo, è fermo invece a 5 apparizioni per 169 minuti totali: per prestanza fisica e letture preventive rappresenterebbe l’erede ideale al centro del reparto.

Entrambi i giocatori spingono per avere maggiore minutaggio e continuità. Se la dirigenza nerazzurra deciderà di affondare il colpo, la formula giusta per convincere i Gunners potrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto, fissato intorno ai 40-45 milioni di euro per Hincapié e ai 35 milioni per Mosquera. Difficile, tuttavia, che l’operazione possa decollare già nella finestra di gennaio: ogni discorso è rimandato a giugno, quando l’acquisto di un difensore di livello internazionale diventerà una priorità assoluta per il club.