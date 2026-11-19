Akanji, Bastoni e Barella sono i più utilizzati: tutti oltre quota 1.500’. Sopra i mille anche Zielinski, Diouf, Pepo Martinez e Bisseck
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L’Inter non si ferma mai. Come spiega il focus sulle colonne dell’edizione odierna de’ La Gazzetta dello Sport, quella di Chivu è l’unica squadra della Serie A ad avere già tre giocatori sopra i 1.500 minuti in campo.
Il motivo? Akanji (1.533), Bastoni (1.518) e Barella (1.505) sono stati costretti agli straordinari in questi primi tre mesi scarsi di 2026-27.
Inter, la classifica di chi gioca semprePiù staccati Zielinski (1.258), Diouf (1.188), Pepo Martinez (1.170) e Bisseck (1.067), tutti comunque abbondantemente sopra il tetto dei mille.
Le sorprese tra gli stakanovisti dell’InterLa sorpresa? Due “titolarissimi” come Thuram e Dimarco si fermano poco prima, 997’ il primo e 957’ il secondo.
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