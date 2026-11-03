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I numeri raccontano di una tenuta difensiva ancora da trovare, soprattutto in Champions League. L'Inter di Chivu si avvicina alla cruciale partita contro il Feyenoord con la consapevolezza di dover mettere a posto il reparto arretrato per risollevarsi e continuare a sperare nella qualificazione diretta agli ottavi.

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Questa l'analisi de Il Giorno:

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"Troppe reti subite, in primis: una media di 1,3 a partita in Serie A che schizza addirittura a 2 in Europa. L’approccio, poi, è da tempo sul banco degli imputati: su 13 partite totali, 8 da raddrizzare essendo andati in svantaggio. Chivu lo sa bene, tanto che già settimana scorsa aveva chiesto alla squadra squadra di essere «più provinciale». Messaggio non ricevuto, sabato sera. Sms da recepire assolutamente, adesso".

(Fonte: Il Giorno)