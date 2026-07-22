"Dumfries è andato via e non è ancora stato sostituito. Palestra sarebbe stata la soluzione ideale. La cessione dell'olandese è pesante, ma l’Inter aveva cominciato ad abituarsi la scorsa stagione quando l’olandese fu fermo a lungo per infortunio". La Gazzetta dello Sport si chiede a che punto sono le big italiane a questo punto del mercato e rispetto alla stagione che verrà.

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Per la rosea, la partenza di Dumfries non basta a mettere in discussione il vantaggio che i campioni d'Italia hanno sulle rivali. "Un vantaggio ampio, strutturale, che poggia sull’abitudine alla vittoria di un gruppo che nelle ultime quattro stagioni ha conquistato due scudetti e fatto due finali di Champions, oltre a due Coppe Italia e due Supercoppe. I cicli finiscono all’improvviso, è vero, ma il margine che l’Inter ha sui rivali è notevole", si legge in un articolo realizzato proprio guardando alle rose attuali e alle potenzialità delle big italiane in vista del campionato che tra un mese inizierà.

"Se i giocatori più importanti manterranno la stessa fame e lo stesso rendimento del 2025-26 sarà difficile strappare lo scudetto dal petto dei nerazzurri. Sarà interessante vedere l’approccio alla Champions: due anni fa era evidente che fosse l’obiettivo numero uno mentre nella scorsa stagione non c’era altro che lo scudetto nella testa della squadra. I limiti sul mercato posti dalla società suggeriscono che l’Italia sarà il terreno di conquista preferito. E non è una buona notizia per gli avversari", conclude a proposito dei nerazzurri il giornale sportivo.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)