VIDEO / Chivu: "Non è giusto paragonare Lautaro con Totti. 11 gol e non è rigorista"

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Dopo averci riflettuto su, Gianluigi Buffon ha rifiutato l'offerta di Maldini e Leonardo di tornare in Nazionale, questa volta come team manager. Al suo posto, tutto lascia pensare che possa esserci un nome importante. Secondo quanto scrive la Gazzetta, i sogni si chiamano Totti o Baggio:

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"Ha l’azzurro nel cuore, ma questa volta ha deciso di fare un passo indietro. Gigi Buffon ha detto di no al suo ritorno in Nazionale, nei panni del team manager. A malincuore, ma no. Una decina di giorni fa Paolo Maldini e Leonardo avevano contattato l’ex portiere, uno dei simboli storici del nostro calcio, 176 presenze in azzurro (record), trionfatore del Mondiale 2006 in Germania, rientrato nel 2023 da capo-delegazione con Spalletti ct. Buffon, sponsor di Gattuso, s’era dimesso dopo la Bosnia. L’idea del nuovo direttore tecnico del presidente Malagò era riportarlo nella Nazionale nascente. Con un ruolo diverso dal passato".

"Malagò e i due della direzione tecnica si sono comunque dati da fare per trovare un degno sostituto. «Oltre al ct ci sono altre figure che a brevissimo andranno ad occupare ruoli che sono facilmente individuabili. Siamo molto vicini alla chiusura», aveva detto giovedì il presidente, annunciando che con ogni probabilità sarebbero stati ufficializzati prima di martedì, giorno del Consiglio federale. Uno è quello del team manager, l’altro il responsabile delle nazionali giovanili, accanto a Maurizio Viscidi che gode comunque della fiducia di tutti. Sui nomi sono tutti abbottonatissimi, le trattative vanno avanti nella massima segretezza, cosa che lascia pensare che si tratti di qualcuno di importante. Qualcuno sogna Totti team manager e Baggio al settore giovanile. Forse siamo un po’ oltre, ma le aspettative anche su questo fronte crescono".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)