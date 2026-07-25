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E' Pirlo il nome scelto (dopo il rifiuto di Guardiola) da Maldini e Leonardo per guidare nei prossimi anni la Nazionale. Come scrive la Gazzetta dello Sport, i due dirigenti sono pronti a proteggere il nuovo ct:

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"E allora ecco Pirlo che, è bene ribadirlo, per la direzione tecnica non è assolutamente un piano di riserva (Maldini ha sempre apprezzato la sua visione calcistica anche da tecnico, sostenendo che alla Juve non gli sia stato dato abbastanza tempo), ma solo l’uomo con cui portare avanti un progetto diverso, di lunga durata e soprattutto di prospettiva".

"Maldini e Leonardo garantiscono per lui e sono pronti a fare la voce grossa anche con chi nello spogliatoio azzurro esitasse a seguirlo".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)