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“Seba e Pio, fratelli d’Italia”. I due Esposito fanno parte della Nazionale scelta da Roberto Mancini per le quattro gare di Nations League. I due non sono i primi fratelli a indossare insieme la maglia dell’Italia, come ricorda il Corriere dello Sport.

Il precedente

“Gli ultimi, in maglia azzurra, erano stati gli Inzaghi. Li mise insieme Trapattoni il 15 novembre 2000 al Delle Alpi di Torino nel secondo tempo dell’amichevole con l’Inghilterra (1-0, gol di Gattuso). Simone entrò al posto di Delvecchio. Pippo, dopo dodici minuti, venne sostituito da Del Piero. Qualche mese prima erano stati convocati per l’amichevole di Barcellona (Spagna-Italia 2-0) dal ct Zoff senza riuscire a fare coppia sul campo”.

Tandem d’attacco

Secondo il quotidiano non è da escludere un utilizzo in contemporanea:

“Questo è un nuovo inizio per la Nazionale di Mancini. L’idea di un tandem d’attacco con i fratelli Esposito è suggestiva e possibile, per quanto la concorrenza non manchi”.

Foto figc.it

I fratelli Esposito in Nazionale

“In azzurro Pio e Sebastiano sono stati preceduti da Salvatore, il fratello più grande, di mestiere playmaker, oggi in Serie B con la Sampdoria. Il ct Mancini deve avere un debole per la famiglia di Castellamare di Stabia. La Macedonia ci aveva appena eliminato dal Mondiale 2022 e in Nations il piccolo centrocampista esordì in corsa con l’Inghilterra. Pio, lanciato senza titubanze da Gattuso (9 presenze e 5 gol, compresi gli ultimi due in Grecia e in Lussemburgo con Baldini), è diventato subito una certezza per l’Italia. Si tratta del centravanti del futuro, il classico numero 9. Mancini aveva conosciuto Sebastiano, un attaccante di movimento, quando stava crescendo nel vivaio dell’Inter tra il 2015 e il 2016. Era il più atteso e il più talentuoso della famiglia. Ha impiegato più tempo per imporsi e non lo ha frenato neppure il trasferimento dal Cagliari al Sassuolo formalizzato a fine agosto”.