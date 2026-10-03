A novembre si gioca il ritorno della gara di NL contro la Francia a Milano e se l'anno scorso Gattuso aveva portato a Milanello i suoi, Mancini li porterà alla Pinetina

Eva A. Provenzano
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Dopo il pari contro la Francia, l'Italia lunedì sera giocherà contro la Turchia. Poi appuntamento alla prossima pausa e in vista di quella, TuttoSport segnala che "Roberto Mancini torna... a casa. La Nazionale sarà infatti ospitata dall'Inter alla Pinetina per preparare il big match di ritorno con la Francia in calendario a San Siro il 12 novembre. L'ultima gara dell'Italia giocata al Meazza - contro la Norvegia era combaciata con il ritorno di Rino Gattuso a Milanello: stavolta tocca al club nerazzurro organizzare la logistica che accompagnerà gli azzurri alla partita", spiega il quotidiano sportivo.

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Una decisione che arriva "Con somma soddisfazione del presidente Beppe Marotta che, nelle vesti di consigliere federale, è sempre molto vicino alle vicende della Nazionale. Tra l'altro Mancini potrà tastare con mano i grandi lavori commissionati da Oaktree che hanno rivoluzionato il volto del centro sportivo rispetto a quando c'era lui ad allenare I'Inter", scrive il quotidiano sportivo. Anche nell'ottobre del 2021 Mancini e la sua Italia erano stati ospiti di Appiano Gentile.

(Fonte: TS)

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