Il giocatore nerazzurro era andato in gol contro la Turchia e contro la Francia ha segnato da vero centravanti

Eva A. Provenzano
Vieri

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Il pari con la Francia, dopo la vittoria con la Turchia, riaccende l'entusiasmo perso attorno alla Nazionale. Il Corriere dello Sport racconta la partita e lo fa a cominciare da un protagonista assoluto della partita, Alessandro Bastoni. Proprio lui che ha segnato il gol del pareggio come un centravanti doc.

Bastoni Italia

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"Questa volta è una bastonata per Zizou, anzi un tiro mancino di Bastoni, riemerso dalle tenebra in cui era caduto a Zenica. Era destino. Un altro difensore dell’Inter, vent’anni dopo la testata a Materazzi, ha rovinato la festa di Zidane, alla prima in casa da ct della Francia. Brava Italia, entusiasmante per coraggio, passione, voglia di attaccare e non arrendersi. Ha saputo soffrire, difendere, rimontare il gol fantastico su calcio piazzato di Olise, e persino cercare il sorpasso quando i Bleus erano rimasti in dieci per il rosso a Upamecano. Applausi al ct Mancini, cento volte azzurro in carriera tra campo (36) e panchina (64). Ha ritrovato la bussola e sta indicando la via maestra alla Nazionale", si legge della prova in Francia degli Azzurri.

Bastoni

Di Bastoni, dicevamo, il pareggio. Il gol è arrivato con la difesa della Francia sbilanciata. "Bastoni gli ha sfilato il pallone e ha indovinato l’angolo da fuori area. Un gol figlio del coraggio, della voglia di attaccare e catturare l’attimo. Non è finita qui. Gigio si è superato sul sinistro di Olise, ma l’Italia ci ha riprovato, non mollava più l’osso, stava tentando il colpo. Zidane era rimasto in inferiorità. Kean di testa e Barella, manca poco, confezionavano il sorpasso".

(Fonte: Corriere dello Sport)

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