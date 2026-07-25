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Si attendono i passaggi formali, poi la FIGC annuncerà la nomina di Andrea Pirlo come nuovo ct della Nazionale. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione:

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"I contatti (verbali) sono stati ampiamente avviati e lui non può che essere entusiasta della proposta ricevuta. Formalmente però è ancora tutto fermo, del suo contratto in Figc ancora non c’è traccia, ma il motivo è semplice: da regolamento non si può trattare con un tesserato di un’altra squadra e un’altra federazione senza avere prima l’autorizzazione. Meglio allora, anche per non rischiare inutili penali, aspettare che Pirlo sciolga il rapporto che lo lega allo United Fc, che peraltro può essere risolto unilateralmente. Quindi arriveranno le conferme dei diretti interessati e a seguire la firma del contratto. Servirà ancora qualche giorno. Martedì c’è il Consiglio federale, che non deve necessariamente essere coinvolto nella scelta (lo Statuto prevede che venga solo «sentito»), ma potrebbe essere comunque una buona occasione per l’annuncio ufficiale".

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"Pirlo avrà un contratto fino al Mondiale del 2030, anche se nella testa di Maldini c’è l’idea di portare avanti un percorso lungo, visto che la rifondazione partirà dai ragazzini di 12-13 anni per completarsi in 8-10. L’ingaggio è un punto a favore della Figc e non dovrebbe andare oltre il milione e mezzo. Sperando in futuro di avere ottime motivazioni (vittorie) per ritoccarlo. A settembre, con le sfide di Nations League, ci sarà il primo banco di prova per il nuovo ct. Test importanti, ma il dt ha già chiesto pazienza. Roma non fu fatta in un giorno. Figuriamoci l’Italia. Purché non si aspetti troppo...".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)