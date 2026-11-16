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ANCORA PIO

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Ancora Pio Esposito protagonista nell'Italia 2.0 di Roberto Mancini: ieri sera contro il Belgio per il bomber dell'Inter gol illusorio nel primo tempo e rigore sbagliato nel finale. Il Corriere dello Sport è chiaro: la Nazionale deve ripartire da lui, dai suoi numeri e dalla sua voglia.

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Si legge: "Ad esso sono dieci gol in quindici presenze in maglia Italia e mannaggia quel rigore tirato male, a testa ormai scarica nei minuti di recupero e a partita chiusa e stra-chiusa: insomma, Pio Esposito il suo ce l’ha messo anche stavolta. Un gol, per la precisione, un altro dopo i due segnati giovedì alla Francia. Questo al Belgio, di intelligenza calcistica (ha suggerito a Kayode dove cercarlo e trovarlo) e piede sensibile (di destro verso l’angolo lontano su un cross che veniva da destra), di potenza (lì nel mezzo a Ngoy e Mechele che piccini non sono) e tempismo (al posto giusto nel momento giusto), da centravanti per mettere tutto insieme ed essere sicuri di non sbagliare.

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Come i centravanti grandi, per dirla ancora più nel dettaglio, e l’aspetto fisico-atletico c’entra solo in parte nell’aggettivo: c’entra invece tutta la qualità di un attaccante protagonista sui più importanti palcoscenici europei.

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