VIDEO / Mourinho show in conferenza: "Saranno felici i vertici arbitrali perché..."

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All’indomani della sfida tra Juventus e Atalanta, nell’analisi del quotidiano La Repubblica c’è spazio per l’episodio controverso che continua a far discutere, ovvero la trattenuta di Kalulu su Rowe.

Le parole di Sarri

Al fischio finale, dopo il successo per 2-0 dei bianconeri di Spalletti sugli orobici, Maurizio Sarri, tecnico della Dea, si è lamentato attaccando i vertici arbitrali:

“Penso che a questo punto bisogna pulire il VAR. Tra il VAR chiamato come l'anno scorso e quello chiamato come quest'anno, sinceramente preferisco questo. Ma se non lo chiami su una trattenuta così plateale, allora è il momento di pulirlo e si va avanti con le sensazioni dell'arbitro”.

Poi ha aggiunto:

“Nessuno mi ha detto nulla. È preoccupante, perché se un fallo non viene sanzionato… Se un fallo è fallo, poi la soglia dei contatti si può alzare o abbassare, ma lì mi sembra tutto abbastanza palese. Ci sta che l'arbitro non l'abbia vista, o che l'abbia vista solo nell'ultima frazione di secondo e l'abbia considerata una trattenuta non importante: però uno è al VAR e la rivede. Minimo un'occhiata gliela deve far dare, penso. Però te l'ho detto: se si torna al calcio in cui decide sempre e solo l'arbitro, io sono contento”.

Kalulu-Rowe, l’analisi de’ La Repubblica

“Nel primo tempo l'Atalanta aveva reclamato per una vistosa trattenuta di Kalulu a Rowe, ma ormai la "soglia Orsato" è talmente alta che non basta una maglia tirata per avere un rigore e neanche una revisione alla moviola”.