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L'edizione odierna de La Stampa fa il punto a poche ore dal derby di Perth tra Milan e Inter. I nerazzurri partono davanti a tutti in vista del prossimo campionato, mentre Milan e Juventus sono pronte alla caccia:

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"Caccia all’Inter, si comincia. L’Inter che sta lassù, tre metri sopra il cielo se si pensa allo scorso campionato vinto e stravinto. E che pure si sta rinforzando. Ulteriormente. Partita a razzo nel precampionato, dopo aver battuto in rimonta il Karlsruhe s’è levata lo sfizio di vincere (ai rigori) anche contro il Manchester City. All’insegna del “tremate, gente”. Anche per questo ora la situazione si fa sfiziosa, in un certo senso".

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"Oggi Chivu incrocia il Milan, a Perth (ore 13 italiane). E sabato la Juventus. Ma guarda un po’, proprio le grandi deluse della scorsa annata. Crollate sul traguardo mentre inseguivano un quasi minimo sindacale (qualificazione alla prossima Champions League) che quantomeno avrebbe salvato la stagione".

(Fonte: La Stampa)