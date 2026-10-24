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Una delle grandi fortune di questo inizio di stagione, per l'Inter, è rappresentato dal rendimento dei calciatori subentrati dalla panchina. Una ricchezza che si traduce anche in numeri in termini di gol e assist, e che testimonia quanto la rosa nerazzurra sia profonda e qualitativamente validissima. Scrive il Corriere dello Sport:

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"Mettendo tutto assieme, in queste prime 10 gare stagionali, Chivu ha ottenuto dai cambi in corsa 5 reti (3 Bonny e una a testa per Thuram e Carlos Augusto) e 4 assist (2 Carlos Augusto, uno per Stankovic e Mkhitaryan). Vero è che avere una rosa abbondante sia quantitativamente sia qualitativamente aiuta. A volte, però, diventa più facile sbagliare. Senza contare che tanta ricchezza non è semplice da gestire. C’è sempre il rischio di avere a che fare con qualche scontento".

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"Beh, visto l’atteggiamento e l’impatto di chi si alza dalla panchina, la sensazione è che Chivu non abbia questo tipo di problema. O che, in ogni caso, sia abile ad amministrare il suo spogliatoio. Peraltro, non si tratta nemmeno di una novità, perché diverse volte anche nella scorsa stagione, l’Inter ha ribaltato situazioni complicate, attraverso scelte e cambi. Tanto che, alla fine dell’annata, il contributo dalla panchina fu di 17 reti e 18 assist".

(Fonte: Corriere dello Sport)