Focus sulla corsia nerazzurra di destra: il giornalista Bucciantini si confronta con i tifosi

Redazione1908
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VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Mkhitaryan? Ecco perché abbiamo deciso di tenerlo"

Dimostrare tutto e subito non è facile all'Inter. A Radio Sportiva un tifoso ha sollevato un tema interessante, quello relativo alla corsia laterale di destra. Hakimi all'inizio faceva panchina, poi è arrivato Dumfries: rimpianto Hakimi. In estate è arrivato Spence e ai tifosi manca Dumfries. Su questo tema Marco Bucciantini si è soffermato in maniera approfondita: CONTINUA A LEGGERE.

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