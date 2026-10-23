Dimostrare tutto e subito non è facile all'Inter. A Radio Sportiva un tifoso ha sollevato un tema interessante, quello relativo alla corsia laterale di destra. Hakimi all'inizio faceva panchina, poi è arrivato Dumfries: rimpianto Hakimi. In estate è arrivato Spence e ai tifosi manca Dumfries. Su questo tema Marco Bucciantini si è soffermato in maniera approfondita: CONTINUA A LEGGERE.