Lautaro a un gol dalla storia

"La partita sarà una delle più sentite in assoluto e in automatico per il Toro significa che il terreno di caccia sarà quello ideale. Il motore in vista di Juve-Inter di domenica sera è già caldo e un gol può valere tanto, tantissimo, anche se a Lautaro Martinez ne basterebbe uno soltanto per diventare il primo giocatore straniero nella storia dell’Inter ad andare in doppia cifra di reti in sei stagioni diverse in campionato. Al momento in Serie A è a quota 9 centri e in questa speciale graduatoria è appaiato a quota 5 stagioni con Icardi e Nyers. Con un’altra rete affiancherebbe o si metterebbe in scia ai nerazzurri italiani più prolifici, visto che a 6 campionati in doppia cifra sono arrivati sia Boninsegna sia Vieri. Fino a 8 si è spinto Altobelli mentre in cima a 9 ci sono Meazza e Lorenzi. Dal canto suo Lautaro ha ancora 27 anni, può ambire a spingersi più in alto grazie a quella capacità di far male che l’ha sempre contraddistinto. Anche in questa stagione era partito con il freno a mano tirato, soffrendo in particolar modo sul piano fisico, poi ha rimesso i panni del goleador e come al solito è diventato in fretta il più prolifico di tutta la squadra essendo già a 15 gol complessivi.