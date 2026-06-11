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fcinter1908 news interviste Chivu: “Lautaro? Mancato tanto. Avevo paura a giocare con Pio e Bonny, vi dico perché”

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Chivu: “Lautaro? Mancato tanto. Avevo paura a giocare con Pio e Bonny, vi dico perché”

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Durante l'intervista a Chivu fatta dal direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, si è parlato anche dell'assenza di Lautaro
Andrea Della Sala Redattore 

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Durante l'intervista a Chivu fatta dal direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, si è parlato anche dell'assenza di Lautaro durante la stagione:

Chivu: “Lautaro? Mancato tanto. Avevo paura a giocare con Pio e Bonny, vi dico perché”- immagine 2

"Quando è mancato? Tanto, molto. Ma sono stati bravi i ragazzini: la mia paura è sempre stata trovarmi a fare una partita con Pio e Bonny. Non perché non sono bravi, ma per l'inesperienza: quindi li ho sempre affiancati a Lautaro e Thuram. Poi ti trovi nel derby che devono giocare tutti e due perché Lautaro era fuori e Thuram aveva le placche. Lì ti trovi in una situazione difficile sperando che facessero il meglio e l'hanno fatto: abbiamo avuto più difficoltà del solito anche perché i difensori del Milan quando vedono due ragazzini iniziano ad alzare il livello. Se vedi Lautaro e Thuram, hanno qualcosa di diverso e da difensore sei preoccupato. E Lautaro ci è mancato tanto".

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